Причиной включения Данилы Поперечного* в список иноагентов стала партнерская программа YouTube

Партнерская программа YouTube стала причиной включения комика Данилы Поперечного в список иностранных агентов. Это следует из ответа представителя Министерства юстиции в Замоскворецком суде Москвы, его слова передает РИА «Новости».

По их данным, блогер получал деньги от американской Fullscreen Network и ирландского отделения YouTube.

«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: Fullscreen, США, в размере $6,4 тыс., а также от Google Ireland Limited, Ирландия, в размере $55,8 тыс.», — сказал представитель ведомства в ходе заседания.

Поперечный подчеркнул, что эти компании покупали показ рекламы у всех заметных российских ютуберов.

«Это все партнерка с Гугла! 55 тыс. долларов — это партнерка за какой‑то продолжительный отрезок времени, если не вся партнерка, которую я получал, а Fullscreen это партнерка, которая была у меня в самом начале [деятельности]», — пояснил комик в своем телеграм-канале.

«Я получал эти деньги не с показа зарубежной рекламы, это обычная партнерка с русской рекламой, за которую русские компании внесли деньги, чтобы русские прероллы показывали русским. Этот процент капал поголовно всем блогерам, у всех была партнерка с YouTube», — добавил он.

Поперечного признали иноагентом в середине июня этого года. Тогда Минюст объяснил его включение в реестр тем, что он выступал респондентом на информационных площадках иноагентов и участвовал в создании материалов иноагентов, выражал недовольство специальной военной операцией на Украине, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее армии, а также получал «поддержку со стороны иностранных источников».