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В Москве арестовали учительницу пения по делу о домогательствах к несовершеннолетней ученице

Сегодня в 03:07
Фото: kirsanova222

Симоновский суд Москвы арестовал 44-летнюю преподавательницу вокала Екатерину Кирсанову по делу о домогательствах к несовершеннолетней ученице. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Кирсанову отправили под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. Женщину обвиняют по статье о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). ,

По версии следствия, в 2019 году она настаивала на интимном контакте с ученицей 2007 года рождения, а также отправляла ей свои откровенные фото. Девочка приходила в квартиру к учительнице в течение двух месяцев.

Кирсанову задержали 3 октября. Следственный комитет пообещал проверить ее на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе в других регионах страны.

В конце сентября медиапроект Baza опубликовал расследование, посвященное Кирсановой. В нем коллеги женщины, а также одна ученица обвинили ее в совращении малолетних.

Бывшая воспитанница Кирсановой София рассказала, как педагог поцеловала ее, когда девочке было всего 12 лет, и вынудила признаться в любви. Учительница, как говорит София, вступила с ней в отношения и вскоре лишила ее девственности.

Кирсанова, как утверждают коллеги и София, одновременно начала роман с еще одной юной ученицей. Та отказалась говорить об этом публично. Обе девочки были ровесницами сына Екатерины и соперничали за внимание педагога.

Когда Софии было 15 лет, она переехала от мамы в отдельную квартиру, принадлежащую семье. Вскоре там поселилась и Кирсанова со своим сыном, сказала София. Девочка и ее учительница прожили вместе два года, хотя сексуального контакта с Екатериной школьница, по ее же словам, уже не хотела.

Мама Софии об отношениях дочери с Кирсановой не знала вплоть до 2024 года. В 16 лет София якобы рассталась с педагогом и попросила ее съехать, но спустя два года обратилась к Кирсановой за уроками фортепиано. Возобновление контакта обернулось возобновлением и отношений, но они не продлились долго, утверждает София.

Сама Кирсанова отрицает правдивость истории Софии. Женщина заявила, что экс-ученица «с подросткового возраста жила эротоманией к своему педагогу в собственном придуманном мире» и завидовала таланту учительницы. Софию она называет наркозависимой, зацикленной на ней и нуждающейся в психиатрической помощи.

В фильме София утверждает, что не хочет подавать иск против Кирсановой, но надеется, что она больше никогда не будет работать с детьми. Другая ученица Кирсановой Алина заявила, что Екатерина проявляла интерес с еще одной несовершеннолетней — 11-летней Лидой. Кирсанова также приглашала девочку домой. Это подтвердили родители ребенка.

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