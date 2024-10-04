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Билли Лурд снимется в комедии «Этот друг»

Сегодня в 01:31
Фото: praisethelourd

Американская актриса Билли Лурд, известная по сериалам «Американская история ужасов» и «Королевы крика», снимется в комедии «Это друг» Уилла Стерлинга и Алекса Уолла. Об этом сообщил Deadline.

Лурд сыграет девушку по имени Пенни, которая намеревалась провести романтические выходные со своим новым парнем Генри. Но его лучший друг Пол прервал поездку, а затем — стал жертвой ограбления. Незнакомец похитил у него пачку сигарет с наркотиками и окончательно изменил ход уик-энда для Пенни и Генри.

Роль Генри исполнит Джош Бренер («Задача трех тел», «Одни из нас», «Чего хотят мужчины»), а в образе Пола предстанет Харви Гильен («Синий Жук», «Джек Ричер», «Сбой сознания»). Съемки начнутся в декабре.

«Мы невероятно рады видеть Билли в этой роли. Она смешная, свежее лицо в комедии, а кроме того, наша общая любовь к таким сильно недооцененным фильмам как „Люблю тебя, чувак“ ясно дала понять, что это будет потрясающее творческое партнерство», — заявили создатели фильма.

Продюсерами «Этого друга» станут Райан Тиллотсон и Straw Hut Media. Когда картина выйдет в прокат, пока неясно.

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