Билли Лурд снимется в комедии «Этот друг»

Американская актриса Билли Лурд, известная по сериалам «Американская история ужасов» и «Королевы крика», снимется в комедии «Это друг» Уилла Стерлинга и Алекса Уолла. Об этом сообщил Deadline.

Лурд сыграет девушку по имени Пенни, которая намеревалась провести романтические выходные со своим новым парнем Генри. Но его лучший друг Пол прервал поездку, а затем — стал жертвой ограбления. Незнакомец похитил у него пачку сигарет с наркотиками и окончательно изменил ход уик-энда для Пенни и Генри.