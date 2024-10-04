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Уровень ожирения в США впервые с 80-х пошел на убыль. Тенденцию связали с препаратами для похудения

Вчера в 23:59
Фото: Kenny Eliason/Unsplash

Уровень ожирения среди взрослых в США снизился примерно на два процентных пункта в период с 2020 по 2023 год, передает Fanicnial Times со ссылкой на национальное обследование. Отрицательная динамика в стране зафиксирована впервые с 1980-х годов и десятилетий непрерывного роста.

Как отмечает газета, это исследование куда более надежно, чем другие, поскольку авторы самостоятельно измеряли параметры тела, а не просили участников сделать это за них.

FT предполагает, что снижение уровня ожирения с распространением препаратов для диабета и похудения, в том числе «Оземпика», которые обеспечивают значительное и устойчивое снижение веса. Каждый восьмой взрослый американец принимал эти препараты, а 6% из них используют их по сей день. Газета называет эту причину весьма вероятной: самый сильный спад на инфографике наблюдается среди выпускников колледжей, которые могут быть самыми активными потребителями этих препаратов.

«Это поразительное достижение. С лишним весом оказалось гораздо сложнее бороться, чем с любой другой проблемой общественного здравоохранения в истории. Ожирение стало таким грозным врагом, потому что всё настроено против тех, кто пытается похудеть. <…> Эти новые препараты словно по волшебству устраняют необходимость в сверхчеловеческой силе воли, заставляя нас чувствовать себя сытыми, снижая аппетит и облегчая тягу к еде», — пишет FT.

Добиться снижения уровня ожирения удалось без запретов и ограничений, как это происходило с курением, отметила газета. После того, как уровень курения в США начал снижаться, уровень появления рака легких резко упал — в случае, если уровень ожирения продолжить снижаться, показатели кардиометаболических заболеваний и смерти следом пойдут на спад, пишет FT.

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