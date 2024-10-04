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Сирша Ронан призналась, что проходила прослушивание на роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»

Сегодня в 00:52
Кадр: Jimmy Kimmel Live/YouTube

Ирландская актриса Сирша Ронан, известная по фильмам «Искупление» и «Леди Берд», рассказала, что проходила прослушивание на роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере». Этим она поделилась на телешоу Джимми Киммела.

Ронан отметила, что заранее предполагала, что не получит работу, поскольку «была слишком юной». «Но мне удалось прочитать сцену, которая должна была быть в «Гарри Поттере, и это было невероятно круто», — вспомнила она.

«Поскольку это был ирландский персонаж, они позвали на прослушивание всех ирландцев, и половина Ирландии пришла и попробовалась», — сказала Ронан.

Актриса призналась, что ей до сих пор жаль, что она не сыграла Полумну. Это сожаление, как отметила Сирша, «осталось с ней спустя годы».

Роль Полумны Лавгуд в результате досталась актрисе-дебютантке Эванне Линч, которая была фанаткой книжной серии о Гарри Поттере. Недавно Линч появилась в трейлере кондитерского шоу по мотивам «Гарри Поттеру».

Ронан же готовится к американскому кинопрокату драмы «Выгон», которую впервые показали на фестивале «Санденс» в начале года. Также кинозвезду недавно можно было увидеть в трейлере исторического фильма «Блиц» Стива МакКуина.

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