Сирша Ронан призналась, что проходила прослушивание на роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»

Ирландская актриса Сирша Ронан, известная по фильмам «Искупление» и «Леди Берд», рассказала, что проходила прослушивание на роль Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере». Этим она поделилась на телешоу Джимми Киммела.

Ронан отметила, что заранее предполагала, что не получит работу, поскольку «была слишком юной». «Но мне удалось прочитать сцену, которая должна была быть в «Гарри Поттере, и это было невероятно круто», — вспомнила она.