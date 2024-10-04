Власти Таджикистана сообщили о «нарушении прав и свобод» своих граждан в РФ

Премьер Таджикистана Кохир Расулзода рассказал, что граждан республики все чаще не пускают в РФ, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Он обратил внимание на «тенденцию повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан», передает ТАСС.

По его словам, граждане Таджикистана ожидают решения о въезде в РФ на границе часами и днями, среди них есть члены официальных делегаций, студенты, дети и старики. В то же время у российских компаний растет спрос на рабочих из Таджикистана, поэтому нужно принимать «действительно эффективные решения», добавил Расулзода. Так, недавно республику посетила крупная делегация из Татарстана.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что нужда в трудовых ресурсах есть, но все должно быть «абсолютно легально». Странам необходимо «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран», чтобы понимать, кто и как приезжает, пояснил он.