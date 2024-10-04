В сети появился трейлер документального фильма о сериале «Остаться в живых»

Проект приурочен к 20-летию выхода пилотного эпизода шоу на телевидении. Как отмечают создатели документалки, она расскажет, как «Остаться в живых» изменила индустрию развлечений и повлияла на жизни сотен людей.

«В картине будут рассказаны судьбоносные личные истории, связанные с „Остаться в живых“, в том числе о невероятной дружбе, согревающей сердца любви и трогательных рассказах о душевной боли и потерях», — заявили авторы.

В ленту войдут свежие интервью с актерами и съемочной группой сериала, в том числе — людьми, которые живут на Гавайях и стали свидетелями создания одного из самых успешных шоу современности, съемки которого проходили на Оаху.