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В сети появился трейлер документального фильма о сериале «Остаться в живых»

Вчера в 23:47
Кадр: Getting Lost/YouTube

На ютуб-канале Getting Lost опубликовали трейлер одноименного докуменального фильма, посвященного истории создания и влиянию сериала «Остаться в живых».

Проект приурочен к 20-летию выхода пилотного эпизода шоу на телевидении. Как отмечают создатели документалки, она расскажет, как «Остаться в живых» изменила индустрию развлечений и повлияла на жизни сотен людей.

«В картине будут рассказаны судьбоносные личные истории, связанные с „Остаться в живых“, в том числе о невероятной дружбе, согревающей сердца любви и трогательных рассказах о душевной боли и потерях», — заявили авторы.

В ленту войдут свежие интервью с актерами и съемочной группой сериала, в том числе — людьми, которые живут на Гавайях и стали свидетелями создания одного из самых успешных шоу современности, съемки которого проходили на Оаху.

Режиссером «Getting Lost» («Стать оставшимися в живых») выступил Тейлор Морден, известный по «Последнему видеопрокату». Продюсерами проекта стали Ральф Д. Апель, Эмили Клэр, Джо Гарфейн и Тейлор Морден.

В съемках документального фильма приняли участие Бобби Мойнихан, Деймон Линделоф, Дэниел Даэ Ким, Элизабет Митчелл, Эмили де Рейвин, Эванджелин Лилли, Генри Иэн Кьюсик, Джек Джек Абрамс, Хорхе Гарсия, Джош Холлоуэй, Мэгги Грейс и другие. Созданием картины занималась Popmption Pictures.

Сериал «Остаться в живых» вышел на телеканале ABC в 2004 году и продлился шесть сезонов. Он стал одним из самых дорогих телепроектов и повлиял на дальнейшее развитие сериальной индустрии. Серии первого сезона шоу собирали в среднем 16 млн зрителей в США. Проект получил множество наград, среди которых 11 премий «Эмми» и семь «Золотых глобусов», и стал культурным феноменом.

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