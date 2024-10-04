Родственники погибших в «Зимней вишне» подали иски к МЧС о компенсации морального вреда

Родственники погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове обратились в суд Москвы с исками к МЧС РФ и Кемеровскому кондитерскому комбинату, который владел центром. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

В Дорогомиловский районный суд поступили 12 исков о компенсации морального вреда. О каком размере компенсации идет речь, не уточняется. Решение о принятии исков к производству пока не принято.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. Погибли 60 человек, включая 37 детей, еще 147 человек пострадали.

Первые приговоры по делу о пожаре были оглашены в октябре 2021 года. Управляющая торговым центром Надежда Судденок, собственник ТЦ Юлия Богданова, охранник Сергей Антюшин, глава компании по обслуживанию противопожарной системы Игорь Полозиненко, инженер этой системы Александр Никитин и два пожарных получили от 5 до 14 лет колонии.

В декабре того же года экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова была приговорена к 18 годам колонии, ее сын Эдуард Комков — к 10 годам. Бывшая замначальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей получила 7 лет лишения свободы, руководитель ООО «ИСК „Ресурс“», проводившего реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко — 15 лет.

В октябре 2022-го бывшему главе «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому назначили восемь лет колонии строгого режима. В июне 2023-го экс-главу кемеровского МЧС Александра Мамонтова приговорили к 10,5 года.