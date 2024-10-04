Власти Польши решили построить оборонительные укрепления на границе с Россией

Власти Польши задумали построить оборонительные укрепления на границах с Россией и Беларусью. Возведение их начнется до конца года, сообщил «Коммерсант».
Испытания компонентов укреплений начнут в ближайшие три недели, пообещал замминистра обороны страны Цезарий Томчик. Он отметил, что в строительстве примут участие страны Балтии, а также войска США и Великобритании.
Новая линия обороны будет завершена к 2028 году. В ходе нее построят ограждения, посадят леса и изменят форму рельефа на границе. По замыслу поляков, это защитит страну от нелегальной миграции и возможного военного вторжения.
В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск рассказывал, что правительство выделит на укрепление восточной границы 2,6 млрд долларов. Летом Польша также увеличила число военнослужащих пограничных войск почти в три раза — с 6 до 17 тыс. человек.