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Олимпийский чемпион по боксу помог полиции задержать преступника в Екатеринбурге

Сегодня в 21:46
Фото: egor_mekhontsev

В Екатеринбурге олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог полиции задержать преступника. Об этом написалив телеграм-канале Федерации бокса России.

Мужчина, имя которого в ведомстве не назвали, сбежал из зала суда, где должны были рассматривать его дело. Ранее подсудимый сбил человека на автомобиле. Полиция попыталась догнать сбежавшего обвиняемого и задержать его.

В это время Мехонцев проезжал мимо. Он, по собственным словам спортсмена, «увидел, что на обочине происходит непонятная возня».

«Полицейский никак не мог справиться, и я посоветовал ему надеть на нарушителя наручники. У него их не оказалось, тогда я достал из машины свои: они остались с тех пор, как я работал в полиции. Помог полицейскому скрутить правонарушителя», — поделился боксер.

Мехонцев добавил, что поступил правильно. «Препятствовать действиям представителя власти недопустимо», — подчеркнул он. Спортсмен добавил, что не впервые помогает правоохранителям.

«Когда еще боксировал, в Лос-Анджелесе с товарищем помогли полицейским задержать преступника, укравшего у женщины сумочку», — вспомнил Мехонцев.

Егор Мехонцев выиграл золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Он победил в весовой категории до 81 кг. Мехонцев также был чемпионом мира в весе до 91 кг, а также выиграл два Чемпионата Европы в этом же весе.

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