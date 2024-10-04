Олимпийский чемпион по боксу помог полиции задержать преступника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог полиции задержать преступника. Об этом написалив телеграм-канале Федерации бокса России.
Мужчина, имя которого в ведомстве не назвали, сбежал из зала суда, где должны были рассматривать его дело. Ранее подсудимый сбил человека на автомобиле. Полиция попыталась догнать сбежавшего обвиняемого и задержать его.
В это время Мехонцев проезжал мимо. Он, по собственным словам спортсмена, «увидел, что на обочине происходит непонятная возня».
«Полицейский никак не мог справиться, и я посоветовал ему надеть на нарушителя наручники. У него их не оказалось, тогда я достал из машины свои: они остались с тех пор, как я работал в полиции. Помог полицейскому скрутить правонарушителя», — поделился боксер.
Мехонцев добавил, что поступил правильно. «Препятствовать действиям представителя власти недопустимо», — подчеркнул он. Спортсмен добавил, что не впервые помогает правоохранителям.
«Когда еще боксировал, в Лос-Анджелесе с товарищем помогли полицейским задержать преступника, укравшего у женщины сумочку», — вспомнил Мехонцев.
Егор Мехонцев выиграл золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Он победил в весовой категории до 81 кг. Мехонцев также был чемпионом мира в весе до 91 кг, а также выиграл два Чемпионата Европы в этом же весе.