Олимпийский чемпион по боксу помог полиции задержать преступника в Екатеринбурге

Мужчина, имя которого в ведомстве не назвали, сбежал из зала суда, где должны были рассматривать его дело. Ранее подсудимый сбил человека на автомобиле. Полиция попыталась догнать сбежавшего обвиняемого и задержать его.

В это время Мехонцев проезжал мимо. Он, по собственным словам спортсмена, «увидел, что на обочине происходит непонятная возня».

«Полицейский никак не мог справиться, и я посоветовал ему надеть на нарушителя наручники. У него их не оказалось, тогда я достал из машины свои: они остались с тех пор, как я работал в полиции. Помог полицейскому скрутить правонарушителя», — поделился боксер.