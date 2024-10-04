Ураган «Хелен» стал самым разрушительным для США со времен «Катрины»

На юго-восток США обрушился мощный ураган «Хелен». Он оказался самым разрушительным со времен знаменитого урагана «Катрина» 2005 года, сообщили The Guardian, «Би-би-си» и Associated Press.
«Хелен» присвоили четвертую категорию. Скорость ветра на побережье Флориды достигала около 225 км/час. Ураган затронул несколько штатов, вызвал значительные разрушения и привел к гибели не менее 215 человек.
4 октября сила «Хелен» снизилась, и ураган превратился в тропический шторм. Несмотря на это, стихия вызвала проливные дожди и сильные ветры в Джорджии, Южной и Северной Каролине, Вирджинии и Теннесси.
Самый серьезный ущерб ураган нанес Северной Каролине, на счет этого штата приходится свыше половины жертв. Сотни людей в данный момент числятся пропавшими без вести.
Уровень воды в реках округа Банкомб достиг рекордных значений. На юго-востоке США наблюдались перебои с подачей электроэнергии: миллионы людей остались без света. Десятки тысяч людей также лишились водоснабжения.
«У меня такое чувство, будто я только что пережила апокалипсис», — призналась Николь Рохас, жительница сообщества Вилас в Северной Каролине.
Сотни дорог после урагана закрыты, что затрудняет доставку гуманитарной помощи людям в наиболее пострадавших районах. Компания Mountain Mule Packer Ranch задействовала в перевозке грузов мулов — они могут передвигаться по тем территориям, где не проезжают машины.
В ликвидации последствий «Хелен» участвуют более 6700 военнослужащих из 16 штатов. Администрация президента США отправила нуждающимся более 8,8 млн порций питания, 7,4 млн литров воды, 150 генераторов и 225 тыс. брезентовых настилов.