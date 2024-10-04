Ураган «Хелен» стал самым разрушительным для США со времен «Катрины»

На юго-восток США обрушился мощный ураган «Хелен». Он оказался самым разрушительным со времен знаменитого урагана «Катрина» 2005 года, сообщили The Guardian , «Би-би-си» и Associated Press .

«Хелен» присвоили четвертую категорию. Скорость ветра на побережье Флориды достигала около 225 км/час. Ураган затронул несколько штатов, вызвал значительные разрушения и привел к гибели не менее 215 человек.