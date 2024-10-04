РКН рассказал, как будет вести учет блогеров с 10 тыс. подписчиков. И сколько таковых вообще

Сегодня / 19:14
Павел Дуров впервые опубликовал архивное фото с дочерью и публично ответил Ирине Болгар
Сегодня / 22:43
Власти Польши решили построить оборонительные укрепления на границе с Россией
Сегодня / 21:46
Олимпийский чемпион по боксу помог полиции задержать преступника в Екатеринбурге
Сегодня / 20:50
Ураган «Хелен» стал самым разрушительным для США со времен «Катрины»
Сегодня / 20:25
Третью часть «Дневников принцессы» все же снимут. Режиссером станет Адель Лим
Сегодня / 19:56
Цены на такси в Москве сравнялись с авиабилетами до Петербурга
Сегодня / 19:26
Ким Кардашьян выступила в защиту братьев Менендес, убивших родителей в 1989 году
Сегодня / 18:57
Telegram: сбои в работе были связаны с «недавними событиями на Ближнем Востоке»
Сегодня / 18:05
Власти Калининграда планируют ввести туристический налог в 2025 году
Сегодня / 18:04
Джаред Лето выступил в Хельсинки с уличным музыкантом, которого встретил в день концерта
Сегодня / 18:02
В Китае мальчик получил инвалидность после того, как учитель приказал ему присесть 1000 раз
Сегодня / 16:58
Антарктида стремительно зеленеет из‑за потепления
Сегодня / 16:47
Аргентина пообещала отобрать Фолкленды у Великобритании, вернувшей Маврикию архипелаг Чагос
Сегодня / 16:23
В США семья не смогла засудить Uber за аварию из‑за пользовательского соглашения в Uber Eats
Сегодня / 15:44
Тикток-инфлюэнсера арестовали в США по обвинению в убийстве
Сегодня / 15:38
Умерла мультипликатор Марина Восканьянц, работавшая над «Троими из Простоквашино»
Сегодня / 14:58
Немецкий блогер пережил инсульт во время стрима. Он не смог прочитать сообщение от зрителя
Сегодня / 14:43
В Великобритании грабитель развесил белье в доме жертвы и приготовил ей еду
Сегодня / 14:41
Дом-книжку на Новом Арбате реконструируют
Сегодня / 13:56
Российские стриминги начали маркировать артистов-иноагентов
Сегодня / 13:42
Сидр подорожает в России из‑за неурожая яблок
Сегодня / 12:06
Новая документалка HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина Сатоси Накамото
Сегодня / 11:10
Под Рязанью похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать ее замуж
Сегодня / 11:01
В Великобритании могут начать повторно использовать старые кладбища из‑за нехватки мест
Сегодня / 10:41
YouTube увеличит продолжительность Shorts до трех минут
Сегодня / 10:36
Владислав Бакальчук подал к Wildberries иск на 350 млрд рублей
Сегодня / 09:41
Косатки, застрявшие на мели на Камчатке, вышли в открытое море
Сегодня / 09:40
«От меня мало что осталось»: Элтон Джон пошутил о многолетних проблемах со здоровьем
Сегодня / 09:21
Суд назначил новое слушание по делу Эрика и Лайла Менендесов на фоне успеха сериала «Монстры»
Сегодня / 08:53
«Начальная школа „Эбботт“» и «В Филадельфии всегда солнечно» готовят кроссовер-эпизод
Сегодня / 03:04
Netflix показал трейлер второй части документального проекта о гимнастке Симоне Байлз
Сегодня / 02:26
На кантри-музыканта Гарта Брукса подала в суд визажистка. Она обвинила артиста в изнасиловании
Сегодня / 01:18
Аманда Сейфрид хотела бы, чтобы ее дочь в «Mamma Mia! 3» сыграла Сабрина Карпентер
Сегодня / 00:34
Банк Ватикана уволил сотрудников, которые поженились вопреки запрету компании
Вчера / 23:24
Верховный суд лишил лицензии информагентство «Свободные новости»

РКН рассказал, как будет вести учет блогеров с 10 тыс. подписчиков. И сколько таковых вообще

Сегодня в 20:45
Фото: Mikayla Mallek/Unsplash

Минцифры РФ и Роскомнадзор подготовили проекты документов о правилах верификации блогеров, число подписчиков у которых превышает 10 тыс, сообщает ТАСС. В них нет некоторых положений, которые были в опубликованном «по ошибке» предыдущем проекте.

Паблики и каналы в соцсетях, набравшие больше 10 тыс. подписчиков, после верификации будут включаться РКН в перечень публичных страниц с аудиторией больше 10 тыс. пользователей. От их владельцев требуют передать контактные данные и ссылку на ресурс через сайт ведомства, портал «Госуслуг» или чат-бота в соцсетях.

От соцсетей требуют размещения «специального знака и уникальной ссылки», при переходе по которой можно проверить наличие паблика или канала в перечне. Блогеры, которые выполнят требования, смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их посты можно будет репостить.

Речь идет о российских и зарубежных соцсетях. Больше всего блогеров и ресурсов, которые подпадают под требования, в «ВК» (более 415 тыс.), следом идут «Одноклассники» и Likee (в обоих более 100 тыс.), «Дзен» (более 11 тыс.), Yappy (738), Rutube (703), LiveJournal (320) и «Пикабу» (135). Правила будут также касаться Telegram, TikTok, YouTube, Discord, Twitch и Pinterest.

Министерство и регулятор заявили, что введение верификации для блогеров и каналов нужно для борьбы с фейковыми страницами, на которых могут наживаться мошенники. Как пишет информагентство, у пользователей появится «простая возможность убедиться, имеют ли они дело с верифицированным источником информации».

5 сентября на портале проектов нормативных правовых актов появился проект этих правил, который позже РКН назвал опубликованным «по ошибке». В среди прочего от блогеров требовались IP-адреса компьютеров, через которые регистрировались в соцсети и с которых ведут страницу.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, обязывающий блогеров раскрывать данные о себе. Ранее Госдума хотела ввести подобные требования для блогеров с ежедневной аудиторией более 1000 человек, но затем лимит увеличили.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами