РКН рассказал, как будет вести учет блогеров с 10 тыс. подписчиков. И сколько таковых вообще

Минцифры РФ и Роскомнадзор подготовили проекты документов о правилах верификации блогеров, число подписчиков у которых превышает 10 тыс, сообщает ТАСС. В них нет некоторых положений, которые были в опубликованном «по ошибке» предыдущем проекте.

Паблики и каналы в соцсетях, набравшие больше 10 тыс. подписчиков, после верификации будут включаться РКН в перечень публичных страниц с аудиторией больше 10 тыс. пользователей. От их владельцев требуют передать контактные данные и ссылку на ресурс через сайт ведомства, портал «Госуслуг» или чат-бота в соцсетях.

От соцсетей требуют размещения «специального знака и уникальной ссылки», при переходе по которой можно проверить наличие паблика или канала в перечне. Блогеры, которые выполнят требования, смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их посты можно будет репостить.

Речь идет о российских и зарубежных соцсетях. Больше всего блогеров и ресурсов, которые подпадают под требования, в «ВК» (более 415 тыс.), следом идут «Одноклассники» и Likee (в обоих более 100 тыс.), «Дзен» (более 11 тыс.), Yappy (738), Rutube (703), LiveJournal (320) и «Пикабу» (135). Правила будут также касаться Telegram, TikTok, YouTube, Discord, Twitch и Pinterest.

Министерство и регулятор заявили, что введение верификации для блогеров и каналов нужно для борьбы с фейковыми страницами, на которых могут наживаться мошенники. Как пишет информагентство, у пользователей появится «простая возможность убедиться, имеют ли они дело с верифицированным источником информации».

5 сентября на портале проектов нормативных правовых актов появился проект этих правил, который позже РКН назвал опубликованным «по ошибке». В среди прочего от блогеров требовались IP-адреса компьютеров, через которые регистрировались в соцсети и с которых ведут страницу.