«У меня не было пульса»: Аль Пачино чуть не умер от ковида в 2020 году

Аль Пачино рассказал в интервью The New York Times, что чуть не умер от ковида в 2020 году.

«Они сказали, что у меня не было пульса. Это было так: ты здесь, а тебя нет. Я подумал: „Ого, у тебя даже воспоминаний нет. У тебя ничего нет. Странная каша“», — рассказал актер.

По словам Пачино, он «чувствовал себя неважно — необычно неважно». Актер отметил, что перед потерей сознания у него была лихорадка и обезвоживание. «Я сидел в своем доме, и меня не было. Вот так. У меня не было пульса», — сказал он.

Пачино очнулся в своей гостиной, где его ждала медицинская бригада, состоящая из шести парамедиков и двух врачей: «На них были такие костюмы, как будто они прилетели из космоса или откуда‑то еще. Было шоком открыть глаза и увидеть это. Все были вокруг меня, и они сказали: „Он вернулся. Он здесь“».