Третью часть «Дневников принцессы» все же снимут. Режиссером станет Адель Лим

Disney все же снимет третью часть франшизы «Дневники принцессы». Об этом сообщает Deadline.
Кресло режиссера займет Адель Лим, которая дебютировала в этой роли, сняв комедию 2023 года «Безумная поездочка» с американско-азиатской тематикой. Продюсером станет Дебра Мартин Чейз, которая работала над предыдущими частями. Вернется ли в фильм Энн Хэтэуэй, до сих пор неизвестно.
Первая часть «Дневников принцессы» вышла в 2001 году. Сюжет рассказал историю американского подростка Мии, которая обнаруживает, что является наследницей трона королевства Женовии. После смерти отца девушке приходится отправиться в Европу, чтобы научиться быть принцессой.
В 2004 году вышел сиквел — «Дневники принцессы-2: Как стать королевой». В обоих лентах снялись Энн Хэтэуэй и Джули Эндрюс. Режиссером фильмов был покойный Гарри Маршалл.
Впервые о том, что Disney собирается снять третью часть франшизы, стало известно в 2022 году. Тогда The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники писал, что третий фильм станет скорее продолжением картин 2001 и 2004 годов с участием Энн Хэтэуэй, нежели ремейком. При этом появится ли Хэтэуэй в ленте, пока остается неизвестным.