Третью часть «Дневников принцессы» все же снимут. Режиссером станет Адель Лим

Disney все же снимет третью часть франшизы «Дневники принцессы». Об этом сообщает Deadline.

Кресло режиссера займет Адель Лим, которая дебютировала в этой роли, сняв комедию 2023 года «Безумная поездочка» с американско-азиатской тематикой. Продюсером станет Дебра Мартин Чейз, которая работала над предыдущими частями. Вернется ли в фильм Энн Хэтэуэй, до сих пор неизвестно.