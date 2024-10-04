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Цены на такси в Москве сравнялись с авиабилетами до Петербурга

Сегодня в 19:56
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Стоимость продолжительной поездки на такси в Москве сравнялись с билетами на самолет до Петербурга, обратил внимание телеграм-канал «Москва с огоньком». Скачок цен произошел из‑за ливня и пробок на дорогах.

Точкой отправления ведущие канала выбрали Бутырскую улицу, а прибытия — неподалеку от МКАД. Судя по изображению маршрута, почти вся дорога стоит в пробке.

«Москва с огоньком» посмотрела цены на самолет из Москвы до Петербурга. Улететь 5 октября полет до туда стоит от 3717 рублей (на «Аэрофлоте») до 5501 (на «Руслайне»), следует из скриншота.

Результаты поиска «Афиши Daily» в сервисе такси «Яндекса» показал, что на момент написания заметки поездка по тому же адресу обойдется в 2022 рубля в экономклассе и 2166 рублей в комфорт-классе.

Пробки в Москве достигли 8 баллов, следует из данных Департамента транспорта города. На Ярославском шоссе образовалась восьмикилометровая пробка из‑за ДТП на мокрой дороге. Подобные аварии наблюдаются во многих частях города.

В начале сентября «Яндекс Такси» сообщил о вероятном росте цен «на десятки процентов» из‑за дефицита около 130 тыс. водителей. Главными причинами нехватки кадров сервис назвал ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси.

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