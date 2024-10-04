Ким Кардашьян выступила в защиту братьев Менендес, убивших родителей в 1989 году

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян написала эссе на NBC News в поддержку братьев Менендес, осужденных на пожизненное заключение за убийство родителей в 1989 году.

Кардашьян призвала власти пересмотреть наказание Эрика и Лайла Менендесов, недавно ставших героями сериала Netflix «Монстры: История братьев Менендес». Эссе Кардашьян вышло в тот же день, когда суд назначил новое слушание по делу Менендесов.

«Как часто бывает, эта история гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оба брата заявили, что подвергались сексуализированному, физическому и эмоциональному насилию со стороны своих родителей в течение многих лет. По словам Лайла, насилие началось, когда ему было всего 6 лет, а Эрик сказал, что отец насиловал его на протяжении более десятилетия», — напомнила телезвезда.

Кардашьян подчеркнула, что у Менендесов «не было шансов на справедливый суд», поскольку процесс транслировали по телевидению, высмеивали в скетчах Saturday Night Live, а СМИ выставляли братьев как «монстров и сенсацию — двух высокомерных богатых детей из Беверли-Хиллз, убивших родителей из‑за жадности».

«Там не было места для эмпатии, не говоря уже о симпатии», — отметила Ким. Она добавила, что в 90-х у жертв сексуализированного насилия не было должной поддержки, а «осведомленность общественности о травме мужского сексуализированного насилия была минимальной, часто затуманенной предвзятыми суждениями и гомофобией».

Кардашьян призналась, что лично встретилась с Эриком и Лайлом Менендесами. «Они не монстры. Они добрые, умные и честные люди. В тюрьме они оба показывали превосходную дисциплину. Они получили несколько высших образований, работали сиделками у пожилых заключенных в хосписе и были наставниками в образовательных программах, стремясь помогать другим», — поделилась она.

По мнению телезвезды, «Эрик и Лайл были осуждены еще до начала суда». И хотя убийствам не может быть оправдания, «мы не должны отрицать, кем они являются сегодня, в свои 50», заявила Кардашьян.

«Суд и наказание, которые получили эти братья, подходили больше серийному убийце, чем тем, кто вынес годы сексуализированного насилия со стороны людей, которых они любили и которым доверяли более всего. Я не верю, что провести всю жизнь в заключении — это верное наказание в этом сложном деле. Если бы это преступление было совершено и рассмотрено сегодня, я считаю, результат был бы совершенно иным», — написала Ким.

Эрик и Лайл были приговорены к пожизненному заключению в 1996 году за убийство своих отца и матери, Хосе и Китти Менендес, в их особняке в Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. В свою защиту братья заявили, что совершили убийство из страха за свою жизнь после того, как всю жизнь подвергались жестокому обращению и предполагаемому сексуализированному насилию со стороны отца.

В 1998 и 1999 годах Апелляционный суд Калифорнии и Верховный суд Калифорнии поддержали приговоры Эрику и Лайлу и отказались пересматривать дело. Братья также обратились в Окружной суд США и Апелляционный суд США по Девятому округу, но получили отказ. В мае 2023 года Эрик и Лайл потребовали провести новое слушание после того, как были обнаружены доказательства того, что их отец якобы домогался певца Роя Росселло из пуэрториканского бойз-бенда Menudo.