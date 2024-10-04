Telegram: сбои в работе были связаны с «недавними событиями на Ближнем Востоке»

Проблемы в работе Telegram связаны с «недавними событиями на Ближнем Востоке», сообщает пресс-служба мессенджера. На данный момент сервис работает штатно.

Военные действия в Израиле, Ливане и Иране создали «беспрецедентные нагрузки» на Telegram, из‑за которых пользователи столкнулись с проблемами. Так, накануне поступали жалобы на загрузку медиафайлов и обновления чатов и каналов из РФ и не только.