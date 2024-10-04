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Павел Дуров впервые опубликовал архивное фото с дочерью и публично ответил Ирине Болгар

Сегодня в 19:14
Фото: Tucker Carlson/YouTube

Павел Дуров впервые опубликовал архивный снимок со своей старшей дочерью, который был сделан 26 июня 2013 года.

Пост стал неким ответом Ирине Болгар, которая считает Telegram их совместно нажитым имуществом. «Здесь моя старшая дочь инструктирует меня о том, как запустить Telegram летом 2013 года. Она настоящий мозг, стоящий за всем этим, друзья», — написал Павел.

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Ранее Болгар также назвала Telegram совместно нажитым с Дуровым имуществом, несмотря на то что они никогда не состояли в официальном браке.

По ее словам, за десять лет в отношениях с Дуровым она имела доступ к пользованию «семейными активами» по договорам, «которые, как оказалось, могут быть нарушены в любой момент».

Ирина Болгар появилась в инфополе этим летом после задержания Павла Дурова. В августе стало известно, что она обвинила Дурова в насилии над ребенком.

А год назад Болгар подала в швейцарский суд заявление и рассказала, что основатель Telegram несколько раз побил их пятилетнего сына, что привело к сотрясению. Через суд она также добивается выплаты алиментов в размере 150 тыс. евро ежемесячно, которые бизнесмен, по ее словам, перестал перечислять в 2023 году. После ее обращения в суд Дурова лишили родительских прав, сказала Болгар.

Пока идут суды об алиментах, мать детей Дурова готовит книгу и документальный фильм об отношениях с основателем Telegram.

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«Обычный домашний тиран». Как Ирина Болгар разрушила образ одинокого волка Павла Дурова
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