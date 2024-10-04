В новогодние выходные россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря до 8 января. Это следует их постановления кабмина о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Майские каникулы состоятся 1–4-го и 8–11-го. Нерабочими будут 22 и 23 февраля (День защитника Отечества), 8 и 9 марта (Международный женский день), период с 12 по 15 июня (День России) и со 2 по 4 ноября (День народного единства).

В прошлом году новогодние каникулы продолжались 10 дней.