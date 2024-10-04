Власти Калининграда планируют ввести туристический налог в 2025 году

Власти Калининграда намерены ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на документы горсовета.

В 2025 году налоговая ставка, согласно предложению горсовета, составит 1%, но в последующие годы она будет расти. В 2026 году туристов ждет налог в 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4% и, наконец, в 2029-м — 5%. После этого рост ставки остановится.

Пока горсовет представил только проект решения о введении туристического налога. До 8 октября граждане и общественные организации могут подать свои предложения, касающиеся инициативы.

В августе стало известно, что окружной совет депутатов Светлогорска решил ввести туристический налог с 1 января 2025 года. Налогом предлагалось обложить как физических лиц, так и юридических. Аналогичную меру приняли в Зеленоградске.

Туристический налог появится и в других регионах, например, в Карелии, Владимирской области, Вологде и Алтайском крае. Его также хотят ввести в Астрахани, на Алтае, в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане и Пскове.