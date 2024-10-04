В Китае мальчик получил инвалидность после того, как учитель приказал ему присесть 1000 раз

У 13-летнего китайского мальчика развилось опасное заболевание рабдомиолиз после того, как в летнем лагере учитель в качестве наказания приказал ему присесть 1000 раз. Об этом сообщает Oddity Central.

Прошлым летом подростка отправили в семидневный лагерь, где он мог общаться со сверстниками и заниматься физическими нагрузками. По словам мальчика, во время подготовки к церемонии выпуска из лагеря учитель увидел, как он разговаривает с другими ребятами. В качестве наказания ему приказали сделать 1000 приседаний, на 200-м он упал на пол от мышечной боли. Вместо того чтобы помочь ребенку, учитель пнул его и оставил на полу.

Мальчика подняли и посадили на табурет лишь перед самой церемонией, когда начали приходить родители детей. Ребенок пожаловался на сильную боль отцу, и тот попросил одного из воспитателей сопроводить их в больницу. Там врачи решили, что дело в простом растяжении мышц и прописали мазь. Однако в последующие дни ноги пострадавшего болели так сильно, что он не мог ходить и спать по ночам.

Тогда родители отвезли его в другой госпиталь (при медицинском колледже Цзинина), где врачи диагностировали у мальчика рабдомиолиз. Это опасное для жизни заболевание, которое вызывает быстрое разрушение скелетных мышц, может поражать печень, почки и в результате привести в пожизненной инвалидности. Осознав серьезность ситуации, доктора немедленно переместили подростка в инвалидное кресло.