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Джаред Лето выступил в Хельсинки с уличным музыкантом, которого встретил в день концерта

Сегодня в 18:04
Фото: Conaco

Джаред Лето устроил сюрприз на концерте 30 Seconds to Mars в Хельсинки, пригласив на сцену местного уличного музыканта, которого встретил в тот же день в парке.

Менеджер группы прогуливался в парке Эспланады, когда услышал выступление 39-летнего уличного музыканта Джона. Тогда он подошел к Джону и похвалил его игру, а затем сказал, что в этот вечер группа 30 Seconds to Mars выступает в Хельсинки, и предложил присоединиться.

Однако Джон не был знаком с творчеством группы. «Последние пару лет я жил в Финляндии и ни разу не был на стадионном концерте. Когда он упомянул Jäähalli [Ледовый дворец], я подумал, что он имеет в виду ночной клуб или что‑то в этом роде.

Он попросил меня выступить. Я сказал, что, наверное, не смогу, потому что играть на улице по 3–6 часов довольно утомительно. Тогда он дал мне свои контактные данные на случай, если я передумаю», — рассказал уличный музыкант.

По его словам, позже он увидел фотографии и видео с выступления 30 Seconds to Mars и подумал, что вокалист очень похож на Джареда Лето. «Затем я понял, что это действительно Джаред Лето. Я смотрел фильмы с ним, поэтому знал, кто он такой», — сказал Джон.

В конце концов музыкант решил, что все же выступит с группой и продолжил играть в парке, пока вдруг не заметил, что к нему приближается человек в черном. Тогда он сразу понял, что это Джаред Лето.

«Он стоял передо мной, когда я играл „Bella Ciao“. Когда я закончил, он похлопал и сказал, что моя игра звучит великолепно. Он быстро представился и спросил, как меня зовут, откуда я родом и что, черт возьми, делаю в Финляндии», — рассказал Джон.

По его словам, артист дал ему «хорошие чаевые», но точную сумму называть он отказывается. «Я не хочу, чтобы он выглядел слишком хорошим или слишком плохим», — посмеялся Джон.

После этого менеджер группы договорился с уличным музыкантом, что он будет исполнять хит «The Kill». «Я пытался послушать песню в автобусе, пока ехал на выступление, но мои наушники сломались накануне. Поэтому я попытался послушать ее, приложив телефон к уху», — поделился Джон.

После концерта уличный музыкант рассказал, что за кулисами у каждого участника группы была своя комната, а в отдельном помещении находилась зона питания: «Я не видел никакого алкоголя. Был лишь один парень, который пил пиво. Из напитков была комбуча, вода, содовая, из еды — стейки лосося и овощи со вкусом карри».

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