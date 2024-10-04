Аргентина пообещала отобрать Фолкленды у Великобритании, вернувшей Маврикию архипелаг Чагос

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Сегодня / 13:56
Российские стриминги начали маркировать артистов-иноагентов
Сегодня / 16:23
В США семья не смогла засудить Uber за аварию из‑за пользовательского соглашения в Uber Eats
Сегодня / 15:44
Тикток-инфлюэнсера арестовали в США по обвинению в убийстве
Сегодня / 15:38
Умерла мультипликатор Марина Восканьянц, работавшая над «Троими из Простоквашино»
Сегодня / 14:58
Немецкий блогер пережил инсульт во время стрима. Он не смог прочитать сообщение от зрителя
Сегодня / 14:43
В Великобритании грабитель развесил белье в доме жертвы и приготовил ей еду
Сегодня / 14:41
Дом-книжку на Новом Арбате реконструируют
Сегодня / 13:42
Сидр подорожает в России из‑за неурожая яблок
Сегодня / 12:06
Новая документалка HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина Сатоси Накамото
Сегодня / 11:10
Под Рязанью похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать ее замуж
Сегодня / 11:01
В Великобритании могут начать повторно использовать старые кладбища из‑за нехватки мест
Сегодня / 10:41
YouTube увеличит продолжительность Shorts до трех минут
Сегодня / 10:36
Владислав Бакальчук подал к Wildberries иск на 350 млрд рублей
Сегодня / 09:41
Косатки, застрявшие на мели на Камчатке, вышли в открытое море
Сегодня / 09:40
«От меня мало что осталось»: Элтон Джон пошутил о многолетних проблемах со здоровьем
Сегодня / 09:21
Суд назначил новое слушание по делу Эрика и Лайла Менендесов на фоне успеха сериала «Монстры»
Сегодня / 08:53
«Начальная школа „Эбботт“» и «В Филадельфии всегда солнечно» готовят кроссовер-эпизод
Сегодня / 03:04
Netflix показал трейлер второй части документального проекта о гимнастке Симоне Байлз
Сегодня / 02:26
На кантри-музыканта Гарта Брукса подала в суд визажистка. Она обвинила артиста в изнасиловании
Сегодня / 01:18
Аманда Сейфрид хотела бы, чтобы ее дочь в «Mamma Mia! 3» сыграла Сабрина Карпентер
Сегодня / 00:34
Банк Ватикана уволил сотрудников, которые поженились вопреки запрету компании
Вчера / 23:24
Верховный суд лишил лицензии информагентство «Свободные новости»
Вчера / 22:30
Новый сезон сериала «Монстр» Райана Мерфи будет посвящен серийному убийце Эду Гейну
Вчера / 22:28
«Моя безопасность под угрозой»: Сидни Суини пожаловалась на преследование со стороны папарацци
Вчера / 22:15
Сол Гудман из «Лучше звоните Солу» мог работать в Hot Topic вместо Cinnabon
Вчера / 21:07
Рейчел Зеглер призналась, что боится быть замененной искусственным интеллектом
Вчера / 20:41
Three Days Grace воссоединились с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье
Вчера / 20:15
Посмотрите трейлер финального сезона «Чем мы заняты в тени»
Вчера / 19:33
Силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину, почему у нее нет детей
Вчера / 18:48
Мелания Трамп высказалась в защиту абортов в книге мемуаров
Вчера / 18:48
Астероид, истребивший динозавров, был не единственным космическим телом, упавшим на Землю в ту эпоху
Вчера / 18:11
Кенгуренок Крош, украденный из Ярославского зоопарка, спасен
Вчера / 17:58
Канадского фигуриста Николая Серенсена отстранили на шесть лет за сексуализированное насилие
Вчера / 17:45
В США раздавленную деревом пожилую пару нашли лежащими в обнимку
Вчера / 17:22
«Неделю толстого медведя» в США отложили после того, как один из участников убил соперника
Аргентина пообещала отобрать Фолкленды у Великобритании, вернувшей Маврикию архипелаг Чагос
Александр Голиков
Сегодня в 16:47
Фото: @diana_mondino
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