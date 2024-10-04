Антарктида стремительно зеленеет из‑за потепления

За последние несколько десятилетий площадь растительного покрова на поверхности Антарктиды увеличилась более чем в десять раз из‑за повышения температуры. Об этом сообщает The Guardian.
Анализ спутниковых данных показал, что в 1986 году растительность занимала менее одного квадратного километра, а к 2021 году площадь зеленого покрова составляла почти 12. Британские ученые обнаружили, что распространение растений, в основном мхов, ускорилось с 2016-го.
Антарктика в среднем нагревается быстрее, чем другие территории. Рост растительности на континенте, где преобладают лед и голые скалы, свидетельствует о распространении глобального потепления, пишет газета. Ученые предупредили, что это распространение может стать плацдармом для проникновения чужеродных инвазивных видов в нетронутую экосистему Антарктиды.
Доктор Томас Роланд из Эксетерского университета Великобритании предупредил, что будущее потепление, которое будет продолжаться до тех пор, пока выбросы углерода не прекратятся, может привести к «фундаментальным изменениям в биологии и ландшафте этого знакового и уязвимого региона». «Это место было скрыто от атмосферы на протяжении тысяч лет и было колонизировано растениями в течение пары десятилетий после того, как оно освободилось ото льда — это действительно удивительно», — считает профессор Эндрю Шеперд из Нортумбрийского университета.