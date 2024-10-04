Антарктида стремительно зеленеет из‑за потепления

За последние несколько десятилетий площадь растительного покрова на поверхности Антарктиды увеличилась более чем в десять раз из‑за повышения температуры. Об этом сообщает The Guardian.

Анализ спутниковых данных показал, что в 1986 году растительность занимала менее одного квадратного километра, а к 2021 году площадь зеленого покрова составляла почти 12. Британские ученые обнаружили, что распространение растений, в основном мхов, ускорилось с 2016-го.

Антарктика в среднем нагревается быстрее, чем другие территории. Рост растительности на континенте, где преобладают лед и голые скалы, свидетельствует о распространении глобального потепления, пишет газета. Ученые предупредили, что это распространение может стать плацдармом для проникновения чужеродных инвазивных видов в нетронутую экосистему Антарктиды.