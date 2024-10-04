В США семья не смогла засудить Uber за аварию из‑за пользовательского соглашения в Uber Eats

Супружеская пара из Нью-Джерси, попавшая в тяжелую аварию во время поездки на Uber, не смогла подать на компанию в суд, поскольку они и их дочь приняли пользовательское соглашение при заказе еды в Uber Eats. Об этом рассказал CNN.

В марте 2022 года Джон и Джорджия МакГинти сидели на заднем сиденье машины Uber, когда водитель проехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем, что привело к «серьезному физическому, психологическому и финансовому ущербу», говорится в иске.

Джорджия получила несколько переломов по всему телу, включая переломы шейного отдела, поясницы, позвоночника и ребер, а также другие физические травмы, которые потребовали операций и других процедур. У Джона была ослаблена функция левого запястья и сломана грудина.

Они пытались обратиться в суд с иском к Uber, но апелляционный суд постановил, что они не могут сделать этого, поскольку ранее согласились с обновленными условиями Uber, требующими арбитража, которые одинаковы в приложениях Uber Eats и Uber Ride.

Пара заявила, что их несовершеннолетняя дочь, пользовавшаяся телефоном Джорджии, согласилась с условиями обслуживания Uber Eats, нажав на кнопку, подтверждающую, что ей исполнилось 18 лет. Апелляционный суд настоял, что условия компании «действительны и имеют законную силу» и что они включают признание того, что «споры, касающиеся автомобильных аварий или личных травм, будут решаться через посредников, а не в суде».

Компания Uber заявила, что Джорджия МакГинти «неоднократно соглашалась с условиями использования Uber, включая арбитражное соглашение», в том числе в начале 2021 года, и совершала поездки на Uber, после того как согласилась с этими условиями.

«Хотя истцы продолжают утверждать, что именно их дочь заказала Uber Eats и согласилась с условиями использования, в суде они могли только предполагать, что так и было, но не могли вспомнить, заказывала ли их дочь еду самостоятельно или ей помогала Джорджия», — сказал представитель компании.

В своем заявлении CNN МакГинти сообщили, что они «удивлены и убиты горем» после решения апелляционного суда, которое «усугубило боль и страдания, которые они испытывают после столкновения».

«Мы в ужасе от того, что предполагает решение суда: такая крупная корпорация, как Uber, может избежать судебного разбирательства с пострадавшими клиентами из‑за формулировок, содержащихся в пользовательском соглашении на десятке страниц, касающихся услуг, не связанных с теми, которые стали причиной травм потребителей», — заявили МакГинти.

До вынесения последнего решения в сентябре суд низшей инстанции постановил, что арбитражная оговорка Uber не подлежит исполнению, поскольку всплывающее окно с условиями предоставления услуг «не содержит четкого и недвусмысленного информирования истца об отказе от права подавать иски в судебные инстанции».