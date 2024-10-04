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Тикток-инфлюэнсера арестовали в США по обвинению в убийстве

Сегодня в 15:44
Фото: mr.prada456

В штате Техас арестован популярный американский тиктокер Террион Томас, известный как Mr Prada. Его подозревают в убийстве 69-летнего психотерапевта Уильяма Абрахама, сообщает Би-би-си.

Тело Абрахама было найдено завернутым в синий брезент 29 сентября в городе Батон-Руж, штат Луизиана. По словам полицейских, он умер от удара тупым предметом по голове. Автомобиль терапевта пропал, но позже попал на камеры видеонаблюдения. Водителя за его рулем распознали как Терриона Томаса.

Полицейские хотели остановить Томаса, но он оказал сопротивление при аресте, врезался в машину правоохранителей и попытался скрыться. Дома у инфлюэнсера провели обыск, во время которого обнаружили «значительное количество крови» и неуказанное оружие.

В полиции также привели показания свидетелей, согласно которым тиктокера видели с «предметом, завернутым в синий брезент», он тащил этот предмет в машину терапевта за день до обнаружения его тела. На записях с камер видеонаблюдения обнаружили, что Абрахам в тот же день приходил в жилой комплекс, где жил блогер.

Томасу предъявлены обвинения в убийстве и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

На тикток-аккаунт Mr Prada, ориентированный на поколение Z, подписаны 4,3 млн человек. Там блогер делится мыслями о школе, отношениях и трендах.

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