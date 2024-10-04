Умерла мультипликатор Марина Восканьянц, работавшая над «Троими из Простоквашино»

В возрасте 90 лет скончалась заслуженная художница России Марина Восканьянц. Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в телеграм-канале.

Восканьянц работала художником-мультипликатором на киностудии с 1959 по 1991 год, а позже преподавала во ВГИКе. Она работала над многими культовыми мультфильмами, среди которых — «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Три толстяка» и «Приключения пингвиненка Лоло».