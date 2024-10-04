Немецкий блогер пережил инсульт во время стрима. Он не смог прочитать сообщение от зрителя

У немецкого стримера Андре Кригера, известного под никнеймом CommanderKrieger, случился инсульт во время прямого эфира. После этого блогер пообещал себе начать здоровый образ жизни, рассказал он.

44-летний Кригер во время очередного стрима не смог прочитать сообщение от зрителя, а затем у него начались проблемы с речью. Он пошутил, что у него, возможно, случился инсульт, но сам этого еще не знал.

«Мало-помалу я становился все более и более испуганным. Мне было трудно видеть. Мое зрение становилось все более затемненным, и я мог видеть только очень небольшую область. Все остальное вокруг мерцало. Тогда у меня очень быстро закружилась голова, очень быстро стало плохо, но я старался не показывать это», — вспомнил блогер.

После 10–15 минут помутнения Кригер попытался на ощупь набрать 112, отключил трансляцию и пошел спать. На следующее утро он пересмотрел запись и отправился к врачу, который подтвердил инсульт.

В больнице Кригера предупредили, что при таком образе жизни ему останется жить не более десяти лет. Блогер весит 170 килограмм при росте в 201 сантиметр. Он признался, что пил почти исключительно колу и газированные напитки, за последние 20 лет он выпил максимум 20 литров чистой воды.