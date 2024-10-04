В Великобритании грабитель развесил белье в доме жертвы и приготовил ей еду

Суд в Уэльсе приговорил 36-летнего Дамиана Войниловича к 22 месяцам тюрьмы за совершение необычного ограбления. Об этом сообщает Би-би-си.

16 июля Войнилович проник в частный дом в графстве Монмутшир. Внутри он развесил белье хозяйки дома, разложил покупки из сумки в холодильник, приготовил еду из продуктов, что нашел в шкафу, наполнил кормом кормушки для птиц, заменил кухонные принадлежности на новые (из пакета с продуктами), переставил цветочные горшки и выпил бутылку вина.

Вернувшись домой и обнаружив изменения, хозяйке было слишком страшно оставаться дома. Грабитель оставил ей записку, в которой говорилось: «Не волнуйся, будь счастлива». Женщина поговорила с соседом, который сказал ей, что видел, как кто‑то развешивает белье.

«Две недели после преступления и до того, как преступника поймали, я жила с повышенной тревожностью, которую никогда раньше не испытывала. Я задавалась вопросом, знал ли меня взломщик, не перерастет ли это в преследование, знал ли он, что я живу одна», — говорится в заявлении потерпевшей. Первое время она жила у друга, опасаясь оставаться дома.

29 июля Войнилович проник в другой дом, о чем его владелец узнал благодаря сигналу тревоги с системы видеонаблюдения. Взломщик воспользовался душем в летнем домике, чтобы постирать и почистить вещи, сам помылся в джакузи, употребил местные еду и напитки.

Владелец дома попросил зятя осмотреть его дом. Когда тот пришел на территорию, Войнилович держал в руке стакан и, по всей видимости, был пьян. Его попросили уйти, что он и сделал, однако позже полиция арестовала мужчину. Его ДНК обнаружили на отпечатках пальцев из дома, в который он проник до этого.