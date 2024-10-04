Дом-книжку на Новом Арбате реконструируют

Правительство Москвы признало аварийным здание Совета экономической взаимопомощи, известное как дом-книжка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Департамент городского имущества города.
Здание по адресу Новый Арбат, 36, признали «ограниченно работоспособным» и «непригодным для эксплуатации». Располагающиеся в доме офисы переведут в другие помещения.
В ведомстве отметили, что здание ждет «масштабная реконструкция», для которой привлекут частного инвестора. Департамент планирует увеличить площадь комплекса и создать на этом месте «современный социокультурный кластер, в который войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты».
По словам сотрудников ведомства, точное наполнение комплекса определят после подготовки градостроительной документации и согласования архитектурной концепции.