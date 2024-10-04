Кантри-певца Гарта Брукса обвинили в сексуализированном насилии

Бывшая визажистка кантри-певца Гарта Брукса подала на него в суд за сексуализированное насилие и побои, передает Rolling Stone. Музыкант отверг обвинения.

Анонимная женщина, которую в иске называют «Джейн Ро», утверждает, что Брукс изнасиловал ее во время рабочей поездки в Лос-Анджелес в 2019 году, а также неоднократно домогался ее и делал непристойные замечания, когда она делала ему прическу или макияж в течение всего 2019 года.

В своем заявлении Брукс назвал обвинения «ложью» и сказал, что он «не способен» на поведение, описанное в иске. «Я доверяю системе, я не боюсь правды и я не тот человек, каким меня рисуют», — сказал музыкант.

Обвинительницу представляет Дуглас Вигдор, адвокат, известный как «ведущий юрист #MeToo», который ранее представлял интересы женщин, обвинявших Харви Вайнштейна, Билла О’Рейли и Джо Байдена в сексуальных проступках.

Вигдор и другие адвокаты женщины утверждают, что Брукс воспользовался визажисткой, когда та испытывала финансовые трудности, сначала предложив ей регулярную оплачиваемую работу, а затем начав в отношении нее домогательства и сексуализированное насилие, которые в иске описали в ярких деталях.