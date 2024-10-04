Сидр подорожает в России из‑за неурожая яблок

В 2025 году сидр в России подорожает в том числе из‑за нехватки яблок. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Цены на технические яблоки, используемые в отрасли, выросли от 25% до 100% год к году в зависимости от региона, отметил глава Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. Это связано со снижением урожая в Центральном, Северном и Северо-Западном округах страны. К примеру, в Псковской области собрали лишь 30% от традиционного урожая, отметил Казаков.

По его прогнозам, цены на сидр вырастут от 20% в зависимости от производителя и конкретной ситуации в его регионе с сырьем. Как ситуация скажется на объемах производства напитка, председатель ассоциации ответить затруднился. Сейчас производители пытаются найти нужный объем яблок в южных регионах, но там цены тоже растут — пока в пределах 30%, сказал он.

При этом подмосковный производитель сидра Максим Брехт считает, что яблоки с юга России меньше подходят для изготовления сидра. К тому же доставка яблок с юга на север обойдется в два-три раза дороже в зависимости от конечного пункта, добавил он.

Неурожай яблок вызван аномально холодной погодой, которая наблюдалась в России в мае и привела к гибели сельскохозяйственных культур. В некоторых областях, включая Воронежскую, Ростовскую, Тамбовскую, Липецкую и Волгоградскую, вводился режим ЧС.