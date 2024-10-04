Новая документалка HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина Сатоси Накамото

В новом документальном фильме HBO собираются раскрыть настоящую личность создателя Bitcoin, который скрывается под псевдонимом Сатоси Накамото. Об этом сообщает Politico.

Документалка выйдет в эфир 9 октября. Ее режиссер — Каллен Хобак, автор сериала «Q: Да грянет буря!», который разоблачил авторов теории заговора QAnon. За эту работу Хобак получил номинацию на премию «Эмми».

Как отмечает Politico, если выводы расследования о Накамото будут широко признаны, это может вызвать шок на мировых финансовых рынках и даже повлиять на выборы президента США, поскольку Дональд Трамп заручился поддержкой энтузиастов биткоина.

По мере приближения выхода документального фильма впервые с 2009 года активизировались несколько крупных криптокошельков из «эры Сатоси» (так называют период с 2009 по 2011 год, когда Накамото был активен на интернет-форумах).

По данным Bitcoin Magazine, за последние две недели с этих кошельков вывели примерно 250 биткоинов (более 15 млн долларов по текущему курсу). Эти кошельки, по всей видимости, принадлежали первым соратникам Сатоси.

Биткоин был запущен в начале 2009 года, теперь это криптовалюта с самой большой рыночной капитализацией — свыше 1,2 трлн долларов. Человек (или группа людей), создавший протокол платежной системы и совершивший первую транзакцию, представлялся в интернете под именем Сатоси Накамото. В 2011 году этот человек исчез из публичного пространства и больше никогда не объявлялся.

Было несколько попыток раскрыть его личность. В 2014 году журналистка Newsweek Лиа МакГрат Гудман заявила, что создатель биткоина — американец японского происхождения с полным именем Дориан Прентис Сатоси Накамото. Однако сам он сказал, что никакого отношения к биткоинам не имеет, членов криптосообщества тоже не убедило расследование Гудман.