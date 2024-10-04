Российские стриминги начали маркировать артистов-иноагентов

С 4 октября «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начали маркировать исполнителей-иноагентов в своих каталогах. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, в отрасли долго обсуждали реализацию идеи и сейчас «решение было найдено».

«Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов. А благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов (ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний), — написал парламентарий.

Он добавил, что регулятор будет «внимательно следить за тем, как платформы и правообладатели исполняют новые требования, и принимать меры в случае каких‑либо нарушений».

В разговоре с РБК «МТС Музыка» подтвердила, что «стриминги должны обеспечивать техническую возможность для маркировки иноагентов по требованию российского законодательства».

Сотрудники стримингов отметили, что не работают с артистами и их релизами напрямую. По их словам, сведения о внесении музыкантов в реестр иноагентов сервисы получают от отраслевых объединений или госорганов.

В марте в Госдуме предложили запретить выплачивать вознаграждения по авторским и смежным правам артистам-иноагентам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что речь идет об артистах, музыкантах, писателях и «всех тех, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей».