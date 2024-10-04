Под Рязанью похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать ее замуж

В городе Рыбном Рязанской области трое мужчин похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать ее замуж за своего родственника. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Похитители — жители Подмосковья 1985, 1986 и 2008 годов рождения. Они насильно поместили девушку в автомобиль и увезли в Московскую область. Местный портал «62Инфо» писал, что восьмиклассницу затолкали в черную машину несколько человек.
Оперативники отследили злоумышленников, освободили девушку и передали ее родственникам. Мужчин при поддержке бойцов СОБР задержали. На них завели уголовное дело о похищении несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору. Похитителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Недавно в Китае женщина похитила 11-летнюю девочку, чтобы вырастить из нее невесту для 27-летнего сына. Мать получила 2 года тюрьмы, ее сын — 7 месяцев.