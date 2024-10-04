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В Великобритании могут начать повторно использовать старые кладбища из‑за нехватки мест

Сегодня в 11:01
Фото: Jacob Amson/Unsplash

В Великобритании заканчивается место для захоронения умерших. Это заставило Юридическую комиссию предложить радикальные меры по повторному использованию старых могил для решения проблемы нехватки мест. Об этом сообщает Independent.

Предлагаемые изменения позволят любому кладбищу повторно использовать могилы, но только после консультаций с общественностью и одобрения правительства. Кроме того, для каждой отдельной могилы будут предусмотрены меры безопасности, а участки можно будет использовать повторно только в том случае, если последний человек был похоронен не менее 75 лет назад.

Согласно изменениям, кладбища, объявленные «переполненными» в викторианскую эпоху, также могут быть вновь открыты. Комиссия предупредила, что в городских районах Англии и Уэльса быстро заканчивается место для захоронений.

Профессор Ник Хопкинс, уполномоченный по имущественному, семейному и трастовому праву, заявил, что любые изменения необходимо будет решать в ходе консультаций с общественностью.

«Наши предложения предоставляют значительную возможность реформировать законодательство о погребении и кремации и сохранить места для захоронения для будущих поколений», — сказал он. «Это должно быть сделано деликатно и при широкой общественной поддержке», — добавил Хопкинс.

Действующее законодательство запрещает перепланировку кладбища по любой причине, кроме как в качестве места поклонения. Другие общественные кладбища могут быть перестроены, если владелец получит соответствующий акт парламента.

Алекс Дэвис-Джонс, парламентский заместитель государственного секретаря в Министерстве юстиции, заявила, что правительство поддерживает работу Юридической комиссией. Вопрос планируют обсудить до января 2025 года.

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