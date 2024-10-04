В Великобритании могут начать повторно использовать старые кладбища из‑за нехватки мест

В Великобритании заканчивается место для захоронения умерших. Это заставило Юридическую комиссию предложить радикальные меры по повторному использованию старых могил для решения проблемы нехватки мест. Об этом сообщает Independent.

Предлагаемые изменения позволят любому кладбищу повторно использовать могилы, но только после консультаций с общественностью и одобрения правительства. Кроме того, для каждой отдельной могилы будут предусмотрены меры безопасности, а участки можно будет использовать повторно только в том случае, если последний человек был похоронен не менее 75 лет назад.