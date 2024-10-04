Владислав Бакальчук подал к Wildberries иск на 350 млрд рублей

Владислав Бакальчук подал иск на более чем 350 млрд рублей к своей бывшей супруге Татьяне Ким, ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителей Бакальчука.

Сооснователь маркетплейса потребовал признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries объединенной компании. По его словам, сделки были совершены «с колоссальным количеством нарушений».

«В процессе составления иска и изучения документов стало окончательно ясно, что совершенные сделки по передаче в ООО „РВБ“ активов ООО „Вайлдберриз“ представляют собой недействительную сделку. Целесообразно ли это? Выгодно ли компании? Конечно же нет!» — заявил он.

По словам Бакальчука, в числе «незаконно переданных активов» склады, мезонины, фуры, логистические мощности, банк Wildberries и его активы, нематериальные ценности, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт. Все это он и оценил в 350 млрд рублей.

О конфликте между Татьяной и Владиславом Бакальчуками стало известно в июле. Женщина владеет 99% акций Wildberries, запланировавшей слияние с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Владислав, которому принадлежит 1% акций, считает сделку рейдерским захватом крупнейшего маркетплейса России. Он рассказал Рамзану Кадырову, что жена «ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы». «Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доля примерно одинаковая», — заявлял бизнесмен.

Источники Forbes выдвигали несколько объяснений конфликта между Бакальчуками. Согласно одному из них, Татьяна опасалась сложностей с силовиками и надзорными органами после пожара на складе, а представители Russ «помогли решить проблему на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, причина конфликта — романтическая: предпринимательница влюбилась и ее любовь имеет отношение к Russ.