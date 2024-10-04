YouTube увеличит продолжительность Shorts до трех минут

С 15 октября YouTube увеличит максимальную продолжительность Shorts c одной минуты до трех. Об этом сообщила пресс-служба видеохостинга.

«Об этой функции чаще всего просили создатели (видео), и мы рады дать вам больше гибкости, чтобы рассказать свою историю», — заявили в компании. Изменения не коснутся роликов, загруженных до 15 октября. Сервис также планирует в ближайшие месяцы улучшить рекомендации для «более длинных» Shorts.

Кроме того, на онлайн-платформе появились шаблоны для создания Shorts. Применить их можно с помощью нажатия на кнопку «Remix» под понравившимся видео и функции «использовать этот шаблон». Вместе с этим в YouTube появится функция «Показывать меньше Shorts», которая на время сократит их количество в ленте.