Косатки, застрявшие на мели на Камчатке, вышли в открытое море

Косатки, которые дважды застревали на мелководье, вышли в открытое море. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

За несколько часов до этого спасатели сообщили, что направили косаток в более глубокое место. «Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать», — отмечали в региональном МЧС.