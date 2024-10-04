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Косатки, застрявшие на мели на Камчатке, вышли в открытое море

Сегодня в 09:41
Фото: Андрей Воровский/Telegram

Косатки, которые дважды застревали на мелководье, вышли в открытое море. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

«Косаткам удалось выйти в открытое море», — говорится в телеграм-канале министерства.

Видео: ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

За несколько часов до этого спасатели сообщили, что направили косаток в более глубокое место. «Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать», — отмечали в региональном МЧС.

2 октября семья из четырех косаток застряла на мели в лимане устья реки Большая Воровская. Животных не удалось вытащить в море, поэтому на месте дежурили волонтеры и спасатели, которые регулярно поливали их водой и постепенно передвигали на более глубокое место. Операция по спасению длилась больше 10 часов. Затем вода поднялась, и млекопитающие направились к открытому морю.

Однако животным не удалось найти выход из лимана, и 3 октября во время отлива они вновь оказались на мелководье.

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