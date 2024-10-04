«От меня мало что осталось»: Элтон Джон пошутил о многолетних проблемах со здоровьем

Элтон Джон пошутил о своих многолетних проблемах со здоровьем, выступив с проникновенной речью на премьере своего документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» в Нью-Йорке, передает People.

«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты», — рассказал артист на церемонии. «У меня нет ни правого бедра, ни левого колена, ни правого колена. Фактически единственное, что у меня осталось, — это левое бедро. Но я все еще здесь», — добавил он.

Легендарный музыкант поблагодарил своего партнера и двоих сыновей, присутствовавших на событии: «Я не могу выразить вам свою благодарность, вы — те люди, которые создали меня. Я хочу поблагодарить Дэвида, Закари и Элайджу за то, что они сделали меня самым счастливым человеком на свете». После показа документальной картины музыкант также исполнил одну из своих самых легендарных песен — «Tiny Dancer».

В январе 2024 года Джон перенес операцию по замене коленного сустава. Из‑за нее он пропустил церемонию вручения премии «Эмми». В марте Джону сделали аналогичную операцию на другой ноге. В сентябре музыкант рассказал, что медленно восстанавливается после «серьезной глазной инфекции», из‑за которой сейчас он с трудом может видеть одним глазом.