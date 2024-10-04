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Суд назначил новое слушание по делу Эрика и Лайла Менендесов на фоне успеха сериала «Монстры»

Сегодня в 09:21
Фото: Ted Soqui/Sygma via Getty Images

Новое судебное заседание по делу Эрика и Лайла Менендесов назначено на 29 ноября — спустя 28 лет после того, как они были осуждены за убийство своих родителей, и через две недели после того, как их историю показали в популярном сериале Netflix «Монстры». Об этом сообщил Variety.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон сообщил об обнаружении новых доказательств того, что братья якобы подвергались растлению со стороны своего отца Хосе Менендеса, на пресс-конференции в четверг.

«Нам предоставили доказательства. Мы получили фотокопию письма, которое предположительно было отправлено одним из братьев другому члену семьи и в котором говорилось о том, что он стал жертвой растления. У нас также есть доказательство защиты, что одного из членов группы Menudo домогался их отец», — сказал Гаскон.

«Ни одно из этих сведений не подтверждено. На данный момент мы не готовы сказать, верим ли мы этой информации, но у нас есть моральное и этическое обязательство рассмотреть представленные улики и принять решение о повторном вынесении приговора», — поделился прокурор.

«Они провели в тюрьме много лет и выплатили свой долг обществу. Если бы тогда суду предоставили доказательства, которые мы рассматриваем сейчас, присяжные могли бы прийти к другому выводу», — добавил он.

Эрик и Лайл были приговорены к пожизненному заключению в 1996 году за убийство своих отца и матери, Хосе и Китти Менендес, в их особняке в Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. В свою защиту братья заявили, что совершили убийства из страха за свою жизнь после того, как всю жизнь подвергались жестокому обращению и предполагаемому сексуализированному насилию со стороны отца.

В 1998 и 1999 годах Апелляционный суд Калифорнии и Верховный суд Калифорнии поддержали приговоры Эрику и Лайлу и отказались пересматривать дело. Братья также обратились в Окружной суд США и Апелляционный суд США по Девятому округу, но получили отказ. В мае 2023 года Эрик и Лайл потребовали провести новое слушание после того, как были обнаружены доказательства того, что их отец якобы домогался певца Роя Росселло из пуэрто-риканского бойз-бенда Menudo.

Тру-крайм-антология Райана Мерфи «Монстры» рассматривает историю Эрика и Лайла во втором сезоне, премьера которого состоялась в конце сентября на Netflix. Шоу набрало 19,5 млн просмотров в первую же неделю после выхода.

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