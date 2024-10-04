«Начальная школа Эбботт» и «В Филадельфии всегда солнечно» готовят кроссовер-эпизод

Сериалы «Начальная школа Эбботт» и «В Филадельфии всегда солнечно» выпустят кроссоверный эпизод. Об этом сообщил Роб Макэлхенни, опубликовавший в соцсети X фотографию с Чарли Дэем и Квинтой Брансон у студии Warner Bros. на съемочной площадке «Эббот».

В сторис актер и продюсер опубликовал еще один снимок с Дэнни ДеВито из «Филадельфии», а также с Тайлером Джеймсом Уильямсом и Уильямом Стэнфордом Дэвисом из «Эбботта».

Ранее Макэлхенни уже писал в социальных сетях, что кроссовер двух шоу был бы вполне логичным, учитывая, что действие обоих сериалов происходит в Филадельфии. И хотя «Эббот» производится компанией Warner Bros. TV, сериал выходит на диснеевском канале ABC, а «Солнечно» — на диснеевской сети FX, так что такой кроссовер казался вполне возможным.

Сначала Брансон говорила об этом уклончиво, но ранее этим летом на подкасте Variety «Awards Circuit» она намекнула, что что‑то действительно намечается. Она упомянула о большом кроссовере, не уточнив, о каком шоу идет речь.

«Сделки заключаются. Я хочу, чтобы вы, ребята, знали об этом. Я скажу, что очень рада этому. Нужно иногда расшевелить болото, не отказываясь от того, что вы создали. И я рада этому кроссоверу, название которого я не буду называть, с другим проектом», — сказала актриса.

Сериал «В Филадельфии всегда солнечно» рассказывает о жизни пятерых владельцев не слишком успешного ирландского паба «У Пэдди» в южной Филадельфии. Шоу впервые вышло в эфир в 2005 году.