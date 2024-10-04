Netflix показал трейлер второй части документального проекта о гимнастке Симоне Байлз

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второй части документального проекта «Возвращение Симоны Байлз», посвященного карьере и жизни семикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз.
В трейлере звезда американского и мирового спорта отмечает, что на ее третьей Олимпиаде ей помогает опыт. «Но поскольку я теперь старше, я немного больше боюсь», — признается она.
В продолжении картины гимнастка отправляется в Париж, чтобы оправиться от неудач предыдущих Игр и завершить спортивную карьеру на лучшей ноте. Лента раскроет то, насколько нелегко для Байлз оказалось вновь покорить олимпийскую вершину.
Трейлер дает понять, что процесс подготовки был омрачен непростыми событиями в личной жизни спортсменки. Он также приоткрывает правду о том, что на уже на олимпийском помосте Байлз повредила ногу.
«После соревнований я спросила ее, как она смогла выступать с такой болью. И она ответила: „Я не могла позволить людям вновь говорить, что я — та, кто сдается“», — поделилась Али Райзман, трехкратная олимпийская чемпионка и подруга Байлз.
Премьера второй части «Возвращения Симоны Байлз» состоится 25 октября на стриминговом сервисе Netflix. Автором проекта выступает Кэти Уолш, создательница фильма «MTV: Соревнования по паркуру» и мини-сериала «Пхенчхан 2018: XXIII зимние Олимпийские игры».
Первая часть документального сериала вышла Симона Байлз в июле 2024 года перед стартом Олимпиады в Париже. На Играх Байлз выиграла три золотые и одну серебряную медаль.