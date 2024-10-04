Netflix показал трейлер второй части документального проекта о гимнастке Симоне Байлз

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второй части документального проекта «Возвращение Симоны Байлз», посвященного карьере и жизни семикратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз.

В трейлере звезда американского и мирового спорта отмечает, что на ее третьей Олимпиаде ей помогает опыт. «Но поскольку я теперь старше, я немного больше боюсь», — признается она.