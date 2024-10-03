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На кантри-музыканта Гарта Брукса подала в суд визажистка. Она обвинила артиста в изнасиловании

Сегодня в 02:26
Фото: garthbrooks

На кантри-музыканта Гарта Брукса подала в суд визажистка. Она обвинила артиста в многократных случаях домогательств, случившихся в 2019 году. Об этом написал Rolling Stone.

Женщина обратилась с жалобой в суд Лос-Анджелеса. В ее иске утверждается, что первое нападение на нее Брукс совершил у себя дома. По словам истицы, музыкант вышел из душа голым, схватил ее за руки и заставил прикоснуться к его пенису.

Брукс, как утверждает женщина, признался, что «фантазировал об этот моменте и хотел, чтобы она занялась с ним оральным сексом». Визажистка отказалась вступать с кантри-звездой в сексуальный контакт, но продолжила работать на Брукса, поскольку нуждалась в доходе.

Однако через некоторое время при подготовке артиста к церемонии вручения премии «Грэмми» Брукс вновь атаковал девушку. В этот раз певец запер сотрудницу в гостиничном номере, потащил ее на кровать и изнасиловал.

«Она была беспомощна, чтобы вырваться из этого захвата, и в ужасе от того, что с ней происходит. Пока он держал ее вверх ногами, удерживая за лодыжки, вся кровь прилила к ее голове, вызвав головокружение и тошноту», — указано в иске.

По словам визажистки, после изнасилования она думала о самоубийстве. Ко всему прочему она столкнулась с другими домогательствами Брукса и тем, что он отправлял ей множество откровенных текстовых сообщений.

Теперь женщина требует призвать музыканта к ответственности за сексуализированное насилие, побои и жестокость, основанную на гендере. Брукс же отрицает свою вину в этих преступлениях. Музыкант ранее назвал обвинения бывшей сотрудницы «попыткой вымогательства».

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