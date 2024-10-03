Аманда Сейфрид хотела бы, чтобы ее дочь в «Мамма Миа 3» сыграла Сабрина Карпентер

Американская актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам «Мамма Миа!» и «Манк», хотела бы, чтобы дочь ее персонажа в ленте «Мамма Миа 3» сыграла певица Сабрина Карпентер. Об этом Сейфрид сказала в интервью на ABC News.

Ведущий телешоу Уилл Гансс спросил Сейфрид, видела ли она, как Карпентер исполняет одну из песен группы ABBA на своем концерте. Он предположил, что певица могла бы сняться в третьей части мюзикла.

«Да, технически она бы могла. Ты прав. Старящий грим подойдет мне», — ответила актриса, которая лишь на 13 лет старше Карпентер. «Если Сабрина Карпентер захочет быть моей дочерью, я сделаю это возможным. Я большая фанатка», — добавила Сейфрид.

Актриса отметила, что не знает, планируются ли съемки «Мамма Миа 3». «Все говорят, что это произойдет, но я не видела сценарий», — призналась она.

Ранее другая звезда «Мамма Миа!» Кристина Барански утверждала, что продюсер Джуди Крамер уже работает над созданием новой картины. Она, как говорит Барански, придумала сюжет для фильмы. «Мы все будем веселиться на каком‑нибудь сказочном греческом или хорватском острове, я надеюсь», — отметила Барански.