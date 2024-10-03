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Банк Ватикана уволил сотрудников, которые поженились вопреки запрету компании

Сегодня в 00:34
Фото: Benjamin Fay/Unsplash

Банк Ватикана уволили сотрудников, которые поженились вопреки запрету организации на браки между коллегами. Об этом сообщил The Guardian.

Супругам заявили, что один из них может сохранить работу, если другой согласится уйти. На раздумья паре дали 30 дней. Ни один из новобрачных не хотел увольняться, так что они покинули банк вместе.

Банк Ватикана назвал случившееся «сложным решением», основанным на том, что брак сотрудников «вопиюще противоречит действующим правилам». Они требуют избегать романтических отношений с коллегами ради предотвращения непотизма.

В банке подчеркнули, что запрет на свадьбы призван избежать репутационного риска, связанного с обвинениями в кумовстве, и «возможного конфликта интересов». Он, согласно замыслу, защищает добросовестность по отношению к клиентам.

«Это решение, принятое с глубоким сожалением, продиктовано необходимостью сохранения прозрачности и беспристрастности в деятельности института и никоим образом не ставит под сомнение право двух людей вступать в брак», — сказали в банке.

В Банке Ватикана, который оперирует активами в 5 млрд евро, работают около 100 сотрудников. Все они находятся в одном месте. Им запрещено не только вступать в браки между собой, но и быть в отношениях с сотрудниками других институций Ватикана.

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