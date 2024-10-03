Верховный суд лишил лицензии информагентство «Свободные новости»

Вчера / 18:11
Кенгуренок Крош, украденный из Ярославского зоопарка, спасен
Сегодня / 00:34
Банк Ватикана уволил сотрудников, которые поженились вопреки запрету компании
Вчера / 22:30
Новый сезон сериала «Монстр» Райана Мерфи будет посвящен серийному убийце Эду Гейну
Вчера / 22:28
«Моя безопасность под угрозой»: Сидни Суини пожаловалась на преследование со стороны папарацци
Вчера / 22:15
Сол Гудман из «Лучше звоните Солу» мог работать в «Hot Topic» вместо «Cinnabon»
Вчера / 21:07
Рейчел Зеглер призналась, что боится быть замененной искусственным интеллектом
Вчера / 20:41
Three Days Grace воссоединились с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье
Вчера / 20:15
Посмотрите трейлер финального сезона «Чем мы заняты в тени»
Вчера / 19:33
Силовики заинтересовались журналисткой, спросившей Мизулину, почему у нее нет детей
Вчера / 18:48
Мелания Трамп высказалась в защиту абортов в книге мемуаров
Вчера / 18:48
Астероид, истребивший динозавров, был не единственным космическим телом, упавшим на Землю в ту эпоху
Вчера / 17:58
Канадского фигуриста Николая Серенсена отстранили на шесть лет за сексуализированное насилие
Вчера / 17:45
В США раздавленную деревом пожилую пару нашли лежащими в обнимку
Вчера / 17:22
«Неделю толстого медведя» в США отложили после того, как один из участников убил соперника
Вчера / 16:36
В Нью-Йорке крыс будут кормить противозачаточными средствами
Вчера / 16:24
Режиссер «Людей в черном» пожаловался, что Уилл Смит постоянно пукал на съемочной площадке
Вчера / 15:57
Большой театр стал продавать только именные билеты по паспортам
Вчера / 15:54
«Где ты, тетя Люси?»: вышел новый трейлер третьей части «Приключений Паддингтона»
Вчера / 15:50
Фильм «Ржавчина», на съемках которого погибла операторка Галина Хатчинс, покажут в Польше
Вчера / 15:40
Представитель Дурова: основатель Telegram и Ирина Болгар никогда не были парой
Вчера / 15:14
Джеймс Блант пообещал сменить имя, если переиздание его дебютного альбома возглавит чарты
Вчера / 14:58
Врач Мэттью Перри признал себя виновным в распространении кетамина для актера
Вчера / 14:18
Кинокритик Алиса Таежная запускает курс о самых скандальных и шокирующих фильмах
Вчера / 13:42
«Для стерилизованных подходит?»: на маркетплейсах появился корм для квадроберов
Вчера / 13:07
Депутат Госдумы предложил отбирать детей-квадроберов у родителей
Вчера / 12:02
Американца посадили в тюрьму за клонирование гигантского барана для трофейной охоты
Вчера / 11:56
Полиция задержала похитителя детенышей кенгуру из зоопарков. Одно животное умерло
Вчера / 10:51
Спасенные на Камчатке косатки вновь оказались на мели
Вчера / 10:30
Лерчек и ее экс-супруг задержаны в Москве
Вчера / 10:01
Стартовали съемки сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем
Вчера / 09:30
«Яндекс Маркет» запустил Ultima — проект с эксклюзивными товарами и премиальным сервисом
Вчера / 09:25
Против сжегшего Коран Никиты Журавеля завели уголовное дело по статье о госизмене
Вчера / 08:56
Журнал Total Film перестанет выходить офлайн. Номер о «Гладиаторе-2» станет последним
Вчера / 01:59
Charli XCX присоединится к актерскому составу сериала «Гиперкомпенсация»
Вчера / 01:08
Дизайнер Майкл Райдер станет новым креативным директором бренда Celine

Верховный суд лишил лицензии информагентство «Свободные новости»

Вчера в 23:24
Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Верховный суд лишил лицензии информационное агентство «Свободные новости. FreeNews-Volga». Об этом сообщило СМИ на своем сайте.

Поводом, по словам автором издания, стали публикации с упоминанием Дмитрия Муратова* и Андрея Илларионова*. Инициатором иска против информагентства был Роскомнадзор.

По мнению ведомства, в 2024 году «Свободные новости» нарушали закон: журналисты СМИ не обозначили статус Муратова* и Илларионова* как иноагентов. Ошибки были допущены в феврале и апреле.

Сторона защиты настаивала, что публикация от февраля была сделана на основе материала РБК. В нем, в свою очередь, также не было отметки об иноагентстве Илларионова* — это подтвердили и в Роскомнадзоре.

Тем не менее, деятельность «Свободных новостей» прекратили. Представитель издательского дома «Энергия», публикующего СМИ, отметил, что это слишком суровое наказание, сравнимое с казнью. На решение суда можно подать апелляцию в течение месяца.

*Дмитрий Муратов и Андрей Илларионов внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами