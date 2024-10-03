Верховный суд лишил лицензии информагентство «Свободные новости»

Верховный суд лишил лицензии информационное агентство «Свободные новости. FreeNews-Volga». Об этом сообщило СМИ на своем сайте.

Поводом, по словам автором издания, стали публикации с упоминанием Дмитрия Муратова* и Андрея Илларионова*. Инициатором иска против информагентства был Роскомнадзор.

По мнению ведомства, в 2024 году «Свободные новости» нарушали закон: журналисты СМИ не обозначили статус Муратова* и Илларионова* как иноагентов. Ошибки были допущены в феврале и апреле.

Сторона защиты настаивала, что публикация от февраля была сделана на основе материала РБК. В нем, в свою очередь, также не было отметки об иноагентстве Илларионова* — это подтвердили и в Роскомнадзоре.

Тем не менее, деятельность «Свободных новостей» прекратили. Представитель издательского дома «Энергия», публикующего СМИ, отметил, что это слишком суровое наказание, сравнимое с казнью. На решение суда можно подать апелляцию в течение месяца.