«Моя безопасность под угрозой»: Сидни Суини пожаловалась на преследование со стороны папарацци

Сидни Суини рассказала о преследованиях, которым она подвергается со стороны папарацци, заявив, что ее «безопасность находится под угрозой», когда ее фотографируют без согласия за пределами ее дома.
В новом интервью журналу Glamour актриса рассказала, что недавно фотографы заполонили ее дом во Флориде и кричали на ее семью, которая находилась снаружи. «Они сказали: «Пусть [Сидни] выйдет на улицу в бикини, я сделаю снимки, а потом оставлю вас в покое», — вспоминает Суини.
Звезда «Эйфории» отвергла предположения о том, что сама вызывает папарацци. «Зачем мне это? Чтобы они фотографировали меня в моем доме, когда там находится моя семья, а я отдыхаю на заднем дворе? У меня есть фотографии этих парней в байдарках, которые прячутся в кустах на берегу океана. Они приехали туда в 8 утра и не уезжали до 4 вечера. Я должна иметь возможность находиться в своем доме и чувствовать себя комфортно и безопасно», — заявила она.
Суини уточнила, что ее не столько беспокоят сами фотографы, сколько то, что через их снимки просачивается информация о ее местонахождении, нарушая ее частную жизнь.
«Когда эти фотографии попадают в сеть, моя безопасность оказывается под угрозой. Все знают, где я нахожусь. Теперь мимо проплывают лодки, и я буквально слышу, как они говорят: «Это дом Сидни Суини». Это становится звездным туром в моем дворе», — поделилась актриса.