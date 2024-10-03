«Моя безопасность под угрозой»: Сидни Суини пожаловалась на преследование со стороны папарацци

В новом интервью журналу Glamour актриса рассказала , что недавно фотографы заполонили ее дом во Флориде и кричали на ее семью, которая находилась снаружи. «Они сказали: «Пусть [Сидни] выйдет на улицу в бикини, я сделаю снимки, а потом оставлю вас в покое», — вспоминает Суини.

Звезда «Эйфории» отвергла предположения о том, что сама вызывает папарацци. «Зачем мне это? Чтобы они фотографировали меня в моем доме, когда там находится моя семья, а я отдыхаю на заднем дворе? У меня есть фотографии этих парней в байдарках, которые прячутся в кустах на берегу океана. Они приехали туда в 8 утра и не уезжали до 4 вечера. Я должна иметь возможность находиться в своем доме и чувствовать себя комфортно и безопасно», — заявила она.