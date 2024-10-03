Новый сезон сериала «Монстр» Райана Мерфи будет посвящен серийному убийце Эду Гейну

Сериал «Монстр», спродюсированный автором «Американской истории ужасов» Райаном Мерфи, получит третий сезон. Он будет посвящен серийному убийце Эду Гейну, сообщил Collider.
Главную роль в новой части шоу получит британский актер Чарли Ханнэм, известный по сериалу «Сыны анархии». Он вместе с создателями сериала исследует корни интереса современной публики к маньякам и извращенцам.
Мерфи рассказал, как после завершения работы над проектом «Монстры: История братьев Менендес» обсуждал с продюсером Иэном Бреннаном новый сюжет для сериала. Специалисты выяснили, что первым «звездным» убийцей был Гейн.
«Удивительная вещь, о которой говорит шоу, — это то, как много злодеев и насколько поп-культура основана на Эде Гейне — „Психо“ , „Молчание ягнят“ , „Техасская резня бензопилой“ , „Американский психопат“ и так далее. Эд повлиял на многое за последние 100 лет, и этот сезон — очень интересный сезон для работы, потому что он задает вопрос: „Как мы так этим заинтересовались и почему? Где все это началось?“», — поделился Мерфи.
Кинематографист добавил, что новая часть антологии будет называться «Оригинальный монстр». Съемки третьего сезона начнутся в октябре 2024 года. Режиссером нескольких эпизодов выступит Макс Уинклер.
Первый сезон сериала «Монстр» назывался «Монстр: История Джеффри Дамера», он вышел на Netflix в сентябре 2022 года. Второй сезон под именем «Монстры: История братьев Менендес» появился в сентябре 2024 года.
Эд Гейн — американский серийный убийца, родившийся в Висконсине в 1906 году. В 40-х его подозревали в убийстве брата. Тогда же Гейн начал посещать кладбища, выкапывать и расчленять трупы, а также собирать коллекцию человеческих голов.
В 50-х Гейн убил хозяйку таверны Мэри Хоган и владелицу магазина Бернис Уорден. После убийства последней преступника вскоре арестовали. У него дома нашли многочисленные предметы, сделанные из человеческой кожи.
Суд признал Гейна невменяемым и отправил его на принудительное лечение. Он провел остаток жизни в психиатрической больнице и умер там от остановки сердца в 1984 году.