Новый сезон сериала «Монстр» Райана Мерфи будет посвящен серийному убийце Эду Гейну

«Удивительная вещь, о которой говорит шоу, — это то, как много злодеев и насколько поп-культура основана на Эде Гейне — „Психо“ , „Молчание ягнят“ , „Техасская резня бензопилой“ , „Американский психопат“ и так далее. Эд повлиял на многое за последние 100 лет, и этот сезон — очень интересный сезон для работы, потому что он задает вопрос: „Как мы так этим заинтересовались и почему? Где все это началось?“», — поделился Мерфи.