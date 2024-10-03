Сол Гудман из «Лучше звоните Солу» мог работать в «Hot Topic» вместо «Cinnabon»

Персонаж Боба Оденкерка в сериале «Лучше звоните Солу» мог работать в магазине Hot Topic, специализирующемся на продаже музыкального мерча, вместо кафе «Cinnabon». Об этом рассказал продюсер «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Питер Гулд в соцсети Bluesky.

«Лучше звоните Солу» начинается с черно-белой серии, в которой Сол Гудман работает в филиале кафе в торговом центре Омахи. Под новым именем герой скрывается от правосудия после событий «Во все тяжкие».

Эта сцена — исполнение обещания, данного в предпоследнем эпизоде «Во все тяжкие», когда Сол и Уолтер готовятся начать новую жизнь в американской глубинке. Сол говорит: «Если мне повезет, то через месяц, в лучшем случае, я буду управлять Cinnabon в Омахе».

Согласно черновику сценария эпизода, Сол чуть было не стал работать в Hot Topic. В раннем варианте персонаж говорит Уолту: «С этого момента я Мистер Скромный — просто еще один придурок с работой и тремя парами карго-штанов. То есть через месяц, в лучшем случае, я буду управлять Hot Topic в Омахе».

«Мы узнали, что Hot Topic продает мерч „Во все тяжкие“, и мы не хотели, чтобы это выглядело как дешевое промо. Так что это был „Cinnabon“! И они понятия не имели об этом до выхода эпизода в эфир», — пояснил Гулд.

Отвечая фанату, который сказал, что «Cinnabon — это определенно более смешное слово», чем Hot Topic, Гулд добавил: «Не могу не согласиться! И ребята из „Cinnabon“ были очень щедры по отношению к нам».